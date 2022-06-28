Возле усадьбы Гальских в Череповце орудовал извращенец

В Череповце задержан молодой мужчина за совершение развратных действий в отношении 13-летней девочки. Как оказалось, извращенца видело немало людей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

ЧП случилось 8 июня на берегу Шексны, около историко-этнографического музея «Усадьба Гальских». Неизвестный мужчина покусился на девочку 2009 года рождения - она прогуливалась по берегу со своей собакой. Девочка бросилась за помощью к отдыхавшим неподалеку молодым людям. Они спугнули изврашенца, он сбежал. Отец девочки обратился в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Следователи обратились к череповчанам с просьбой к очевидцам - откликнуться. В итоге в следком обратилась молодая пара: они видели изврашенца и даже сумели снять злоумышленника на телефон.

Так что его личность удалось оперативно установить, фигурант был задержан и допрошен. Мужчина дал признательные показания.

"В настоящее время следствием проведены проверка показаний на месте и осмотр жилища подозреваемого, при котором изъят ряд предметов, в том числе электронные носители информации. В отношении подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Также он проверяется на причастность к совершению иных возможных эпизодов преступной деятельности", - также рассказали в управлении Следственного комитета.