Похоронка с Украины пришла в Вологодскую область

Фото: Александр Иванов, ВКонтакте.

На Украине погиб еще один вологжанин. Похоронка пришла в Вашкинский район. Как 27 июня сообщил глава района Александр Иванов на своей странице в социальной сети ВКонтакте, в ходе проведения военной специальной операции погиб Артур Зелифович Гайнуллин.

«Трагическая новость пришла в Вашкинский район. С прискорбием сообщаю, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб старший сержант Гайнуллин Артур Зелифович. Артур отдал жизнь ради обеспечения безопасности страны, показал пример стойкости и верности Родине», – написал Александр Иванов.

Глава района выразил глубокое соболезнование семье погибшего героя.