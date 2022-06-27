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Общество27 июня 2022 14:32

Житель Вологды погиб на Украине

Роман Сюзаев служил по контракту
Иван Чухнин
До спецоперации Роман Сюзаев служил в Калининграде по контракту.

До спецоперации Роман Сюзаев служил в Калининграде по контракту.

В Вологду пришла похоронка со спецоперации: на Украине погиб Роман Сюзаев.

Мэр Вологды Сергей Воропанов написал на своей страничке "ВКонтакте": "Вологда должна проститься с ещё одним героем - Романом Сюзевым. Он учился в 14 школе, закончил университетский техникум, 4 года служил по контракту в Калининградской области. Погиб, сражаясь с неонацистами на территории Украины..."

Сергей Воропанов выразил соболезнование родным и близким: "Вместе с губернатором области Олегом Кувшинниковым приносим соболезнование семье Романа и всем тем, кто его знал и любил. Помним, скорбим..."