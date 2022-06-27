Под Харьковым погиб вологжанин

Солдат погиб возле селения Долгенькое.

На Украине погиб еще один наш земляк. Сергей Буторин родился Грязовецком районе. О трагедии сообщил глава Грязовецкого района Вологодской области. "Стало известно, что при исполнении воинского долга погиб наш земляк —житель деревни Хорошево, – написал на своей странице ВКонтакте Сергей Фекличев. – 22 июня 2022 года при проведении боевых действий во время участия в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины в районе села Долгенькое Харьковской области погиб гвардии рядовой контрактной службы Буторин Сергей Владимирович".

Серей Фекличев выразил глубокое соболезнование родным и близким погибшего: "Гибель Сергея - это невосполнимая утрата и общая скорбь. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибшего. Светлая память о нашем безвременно ушедшем земляке Сергее Буторине навсегда сохранится в наших сердцах!"