В Вологде нашли подозреваемого в поджоге дебаркадера

В Вологде сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в поджоге исторического дебаркадера, на котором в свое время побывал весь литературный бомонд советского периода, включая Николая Рубцова и Беллу Ахмадулину. Гигантский пожар вспыхнул вечером 24 июня в центре города.

55-летний мужчина признался, что был злой умысел - собственник речной пристани вологжанину пришелся не по нраву. Проблемы в межличностных отношениях вылились в выжженные 850 кв.м, сгоревший дебаркадер и 6 теплоходов.

Поджигатель проник в помещение дебаркадера, в котором временно хранилось имущество хозяина, и начал там пожар. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции города. На тот момент речной вокзал не работал, из людей никто не пострадал.

На данный момент ущерб оценивается в 35 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, виновнику грозит до 5 лет лишения свободы.