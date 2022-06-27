Названа причина пожара на дебаркадере в Вологде

Появилось официальная информация о причине одного из самых больших пожаров в Вологде. Как сообщал сайт КП-Вологда, 24 июня 2022 города сгорел дебаркадер, огнем уничтожены пришвартованные к нему теплоходы. Как сообщает МЧС, это было поджог.

Вот что 27 июня сообщает пресс-служба ведомства: "В 20 часов 09 минут поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Вологда, Советский проспект, 45. Пожар в двухпалубном деревянном дебаркадере на железобетонном основании. Собственник - мужчина, 1964 г.р. Общая площадь пожара – 850 кв. м. Сгорело: дебаркадер, 6 теплоходов. Повреждены 2 лодки. В ликвидации задействовано: всего 16 ед. техн., 51 человек личного состава. Предварительная причина: умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества, (поджог)."

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