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Общество27 июня 2022 7:48

Дед Мазай и Баба Яга приняли участие в первом сапфестивале на Вологодчине

Мероприятие на воде удалось
Иван Чухнин
Среди участников заплыва - и рысенок Сева.

Среди участников заплыва - и рысенок Сева.

В Череповце на реке Ягорбе состоялся фестиваль сапсерфинга. Это первый опыт проведения такого мероприятия. Массовый заплыв на сапах был приурочен ко Дню молодежи.

Водный вид спорта становится все более популярным: любителей передвигаться на доске с помощью весла становится все больше.

Участники соревновались в быстроте передвижения на участке от теплохода "Петр Первый" до моста.

На суше определяли, кто среди серферов креативней в создании костюмов. Были тут и Баба Яга и Дед Мазай, рысенок Сева, и пираты, и другие узнаваемые персонажи.

Как сообщает мэр Череповца, 115 человек вышли на дистанцию в карнавальных костюмах. Для гостей мероприятия работали интерактивные площадки. Фестиваль завершился дискотекой.

В МЧС сообщили, что фестиваль прошел без происшествий.