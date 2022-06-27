Дед Мазай и Баба Яга приняли участие в первом сапфестивале на Вологодчине

Среди участников заплыва - и рысенок Сева.

В Череповце на реке Ягорбе состоялся фестиваль сапсерфинга. Это первый опыт проведения такого мероприятия. Массовый заплыв на сапах был приурочен ко Дню молодежи.

Водный вид спорта становится все более популярным: любителей передвигаться на доске с помощью весла становится все больше.

Участники соревновались в быстроте передвижения на участке от теплохода "Петр Первый" до моста.

На суше определяли, кто среди серферов креативней в создании костюмов. Были тут и Баба Яга и Дед Мазай, рысенок Сева, и пираты, и другие узнаваемые персонажи.

Как сообщает мэр Череповца, 115 человек вышли на дистанцию в карнавальных костюмах. Для гостей мероприятия работали интерактивные площадки. Фестиваль завершился дискотекой.

В МЧС сообщили, что фестиваль прошел без происшествий.