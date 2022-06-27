В Вологде появился памятник материнству

Фото: администрация города Вологды

Памятник материнству появился в Вологде. Он установлен рядом с роддомом на Пирогова. Именно в нем появилась на свет добрая треть вологжан.

Скульптура представляет собой образ матери с младенцем на руках. По признанию Сергея Воропанова, "арт-объект получился необычным, а точнее непривычный для вологжан". По его словам, "Мы специально хотели сделать «приземленную» скульптуру, к которой можно подойти, сфотографироваться, прикоснуться. Некоторые, кстати, отмечают сходство монумента с чудотворной Владимирской иконой Божией Матери, дарующей материнство. Новый арт-объект окутали традиции и поверья. По легенде каменная «мама» поможет вологжанам, которые мечтают о пополнении в семействе..."

Он поблагодари за замечательный подарок ко дню города скульптора Антона Плохоцкого, группу компаний «Вологодские лесопромышленники» и Лабораторию городской среды.

Высоко оценил скульптуру архитектор и художник Александр Асафов: «Антон Плохоцкий сделал для Вологды первую парковую скульптуру... Приходите посмотреть профессиональную современную скульптуру, музейная вещь».