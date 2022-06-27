Два пенсионера утонули в Вологодской области в минувшее воскресенье

В воскресенье, 26 июня, в Вологодской области погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

В Соколе утонула пенсионерка. Ее тело во втором часу дня в районе набережной Свободы было обнаружено в реке Сухоне. Это женщина 1952 года рождения. Сокольские спасатели передали тело сотрудникам полиции.

Второе ЧП случилось в Великоустюгском районе. Около двух часов дня в деревне Большое Есиплево в реке Малой Северной Двине обнаружено тело пенсионера. Как выяснилось, это был мужчина 1948 года рождения. Спасатели передали тело полицейским.

Почему погибли люди - скажут медэксперты.