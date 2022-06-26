Легковушка с людьми врезалась в дерево и перевернулась

Три мужчины пострадали в ДТП, двое - госпитализированы. Фото: baza.net

В Вологде вечером 26 июня на Набережной VI Армии в дерево врезалась иномарка. Людей из салона доставали спасатели. На место прибыли сотрудники ГИБДД, медики и пожарные.

Как оказалось, за рулем был 38-летний водитель. Он на Набережной VI армии, возле дома №61 не справился с управлением, автомобиль Фольксваген с номерами 10 региона врезался в дерево, машина перевернулась.

На место выехали спасатели, людей пришлось доставать из салона автомобиля с использованием спецтехники. Все они получили травмы, пассажиры - 45-летний и 41-летний мужчины, на карете скорой помощи были отправлены в больницу.

По словам ГИБДД, водитель был нетрезв.