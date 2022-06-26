Вологодский пломбир оказался с растительными жирами

Вологодский пломбир остался без Знака качества. В нем нашли растительные жиры. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества. Было проведено массовое исследование мороженого: специалисты изучили более 70% российского рынка ванильного пломбира. В пломбире марки «Вологодский пломбир», произведенном ООО «Вологодский пломбир», обнаружены фитостерины. Это говорит об использовании производителем растительных жиров.

Как сообщает Роскачество, таким образом лакомство не подтвердило свое качество и действие сертификата о присвоении продукту российского Знака качества приостановлено.

Как оказалось, произошло некоторое снижении качества мороженого в России. По данным ведомства, доля фальсификата среди исследованного мороженого составила 18%. Количество случаев с кишечной палочкой в пломбире увеличилось в 6 раз с момента первого исследования в 2018 году.