В Устюженском районе устанавливают причину гибели рыбака

В Устюженском районе погиб рыбак. На реке Молога нашли его тело. На место выехали следователи: устанавливаются обстоятельства смерти мужчины.

Установлена личность: это мужчина 1955 года рождения, житель Устюжны. 18 июня 2022 года ранним утром он приехал в деревню Соловцово и на резиновой лодке отправился на рыбалку по реке Молога. Но в какой-то момент мужчина перестал выходить на связь с родными. «Поисковые мероприятия не выходившего на связь мужчины начались накануне около 24 часов, после того, как его родственники обратились в правоохранительные органы. Сегодня около 6 часов тело пропавшего было обнаружено в акватории реки Молога в районе деревни Соловцово местными жителями. В нескольких километрах вниз по течению обнаружения лодка и личные вещи мужчины», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.