Прерванный полет: на "убитом" автобусе череповчане отправились в шоп-тур в Иваново

Сотрудники ГИБДД в Череповце остановили неисправный автобус с людьми. Как выяснилось, заказной автобус ездил в Иваново, в шоп-тур отправилось 27 пассажиров. Поездку организовал 50-летний череповецкий предприниматель.

Сотрудники ГИБДД и Ростехнадзора остановили транспорт в ночь с 25 на 26 февраля на улице Рыбинской.

По информации ГИБДД, выявлено несколько грубых нарушений, составлено 10 административных протоколов.

Так, водитель находился за рулем больше 12 часов, были нарушены правила использования тахографа. Автобус не проходил техосмотр, номера и свидетельство о регистрации автобуса находятся в розыске утраченной спецпродукции, у водителя не было полиса ОСАГО.

Выяснилось и совсем невозможное: автобус двигался с неисправным рулевым управлением, не работали габаритные огни и ремни безопасности.

Всего на водителя и индивидуального предпринимателя, организатора поездки, составлено десять протоколов, сообщает пресс-служба ГИБДД.