В Вологодской области за сутки скончалось 10 человек

В Вологодской области несколько снизилось количество заболевших коронавирусом, однако смертность - все еще высока. 10 человек умерли от коронавируса за минувшие сутки.

В Вологодской области за минувшие сутки выявили 1605 новых случаев. Напомним, накануне сообщалось о 1654 заболевших. При этом количество выздоровевших - 2170, а 114 человек - госпитализировано. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф. С начала эпидемии болели COVID-19 164 407 пациентов, 135 260 человек - выздоровели. Всего в Вологодской области от коронавируса скончалось 3 397 человек.