В Вологодской области сняты некоторые "ковидные" ограничения

В Вологодской области снят ряд коронавирусных ограничений. Сняты ограничения на работу предприятий общественного питания в ночное время. а также сняты рекомендации по самоизоляции для граждан старше 65 лет. С 5 марта прекращается особый режим работы учреждений соцобслуживания, где содержатся инвалиды и пожилые. С 1 марта в Вологодской области возобновляются конгрессные мероприятия, деятельность которых была приостановлена. Но его участники должны иметь QR-коды, а заполняемость залов остается на уровне 50%.

Однако режим повышенной готовности продлен до конца марта. Но до этого времени могут быть сняты еще ряд ограничений.