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Общество1 марта 2022 10:07

В Вологодской области сняты некоторые "ковидные" ограничения

Однако режим повышенной готовности продолжает действовать
Иван Чухнин
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В Вологодской области снят ряд коронавирусных ограничений. Сняты ограничения на работу предприятий общественного питания в ночное время. а также сняты рекомендации по самоизоляции для граждан старше 65 лет. С 5 марта прекращается особый режим работы учреждений соцобслуживания, где содержатся инвалиды и пожилые. С 1 марта в Вологодской области возобновляются конгрессные мероприятия, деятельность которых была приостановлена. Но его участники должны иметь QR-коды, а заполняемость залов остается на уровне 50%.

Однако режим повышенной готовности продлен до конца марта. Но до этого времени могут быть сняты еще ряд ограничений.