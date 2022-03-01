Выпускников ждут в департаменте здравоохранения за целевыми направлениями в медвузы

Вологодская область намерена решить проблему медицинских кадров целевым обучением. Более 200 заявлений на обучение в медицинских вузах подали вологодские одиннадцатилассники.

Областной департамент здравоохранения провел традиционную встречу для выпускников школ по целевому обучению в медицинских вузах страны. Ставка сделана на целевую подготовку. Это самый эффективный метод привлечения кадров в областное здравоохранение.

- Мы получили уже 200 заявлений на оформление целевого направления от выпускников школ, - оптимистичен начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Своего медвуза в регионе нет. Уезжает учиться в другие регионы все больше выпускников школ: с 2019 по 2021 год в медвузы был зачислен 691 человек. В 2021 году выдано 364 целевых направления, зачислено – 250 человек. Сейчас в медицинских вузах Центрального и Северо-Западного федеральных округов обучаются 1070 вологодских студентов, более сотни осваивают программы ординатуры.

Напомним, для целевиков, облегчается процедура поступления: конкурс проводится только среди тех, кто получил направления от региона. Во-вторых, поступающий претендует на гарантированно бесплатное обучение и возможность получать дополнительно стипендию из областного бюджета в размере четыре тысячи рублей. И - целевое направление обеспечивает гарантированное трудоустройство в государственные медицинские организации.

Вологжане со "счастливым билетом" учатся в десяти медвузах: Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова, Ярославский государственный медицинский университет и др..

Прием документов от выпускников школ, колледжей для участия в отборе лиц для заключения договора о целевом обучении в департаменте здравоохранения продлится до 1 мая.