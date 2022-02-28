Череповчане удивились: что будет на месте Птичьего рынка

Фото cherinfo.ru

В Череповце показали что будет на месте бывшего Птичьего рынка. Многие удивились - здесь довольно дорогая земля, и здание могло быть многоэтажным. Напомним, аукцион на право аренды участка выиграл владелец сети магазинов «Северный градус».

Однако был представлен проект - это двухэтажный торговый центр. На первом этаже расположен продуктовый магазин, на втором — кафе. Площадь постройки — 540 квадратных метров. Облик здания современный, минималистичный, он уже согласован с управлением архитектуры и градостроительства.

Здание будет облицовано стальными и декоративными панелями. На втором этаже - витражное остекление. Вокруг здания будет проведено благоустройство, рядом обустроят небольшую парковку.

"Строительство торгового центра начнется летом", — сообщает cherinfo со ссылкой на начальника управления архитектуры и градостроительства Антона Аникина.

Птичий рынок - традиционно торговое место, последние торговые палатки были убраны в мае прошлого года.