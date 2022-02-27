В Череповецком районе сгорел дом вместе с хозяином

Дом полностью сгорел.

26 февраля на пепелище нашли погибшего мужчину. В 17 часов 00 минут поступило сообщение о пожаре по адресу: Череповецкий район, Уломское сельское поселение, деревня Никулино.

Пожар произошел в одноэтажном, деревянном, рубленом, частном жилом доме. Собственник - мужчина, 1970 г.р. Общая площадь пожара – 90 кв. м. Дом уничтожен огнем. Погиб хозяин. В ликвидации задействовано 5 единиц техники, 10 человек личного состава.

Предварительная причина - неосторожность при курении или недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.