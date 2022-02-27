В Вологде есть остановки, где пересекаются 16 автобусных маршрутов

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Мэр Вологды Сергей Воропанов обозначил проблемы общественного транспорта. Например, нехватка водителей. Он дал поручение департаменту городского хозяйства и муниципальному транспортному предприятию создать льготную программу для водителей.

Кроме того, власти задумались об оптимизация маршрутной транспортной сети. Необходимо исключить дублирование: в Вологе есть остановки, где пересекается, по словам мэра, до 16 (!) различных маршрутов.

Как ранее сообщал сайт КП Вологда, город закупит автобусы - на закупку транспорта городу одобрен федеральный инфраструктурный бюджетный кредит, сума его - около 700 миллионов рублей.

Как сообщили в администрации города, на приобретение, как ранее просчитывалось, 26 больших низкопольных автобусов на газомоторном топливе в 2022 году выделено 346 млн рублей. Такая же сумма планируется и на 2023 год.

Сейчас ведется подготовка конкурсных процедур.