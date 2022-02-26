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Общество26 февраля 2022 18:04

Череповчанка взяла пять кредитов для мошенников

Доверчивых людей меньше не становится
Иван Чухнин
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За помощью в полицию Череповца 23 февраля обратилась местная жительница 1962 года рождения, которая потеряла деньги.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МВД, череповчанке позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что, якобы, на ее счету проходят подозрительные операции. Чтобы спасти ее накопления необходимо оформить кредиты в пяти банках, обналичить деньги и через банкомат перевести их на различные номера мобильных телефонов. Доверчивая пенсионерка послушно выполнила команды, переведя на счета мошенников 514 тысяч рублей.

Всего только за сути поступили три заявления о дистанционных мошенничествах. Общий ущерб составил порядка 733 тысяч рублей.