Поврежден салон иномарки. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде сгорела иномарка. 25 февраля в 17 часов 43 минуты поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 150-А. Горел легковой автомобиль «Volkswagen Passat B5» черного цвета. Собственник - мужчина, 1984 г.р. Как сообщает МЧС, общая площадь пожара составила 1 кв. м. Повреждены салон, панель приборов.

На место выезжали 2 единицы техники, 12 человек личного состава, из них 1 человек ДПО. Предварительная причина ЧП: неисправность электрооборудования транспортного средства.