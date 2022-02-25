Все выпускники Череповца будут сдавать русский язык, а один - еще и китайский

Страница Вадима Германова, ВКонтакте.

Мэр Череповца опубликовал любопытную статистику. В этом году итоговые экзамены в школах стартуют 26 мая. Одиннадцатиклассники определились - экзамены по каким предметам они будут сдавать.

Так, всего один человек будет сдавать китайский, а вот желающих сдать ЕГЭ по французскому и испанскому языку среди одиннадцатиклассников не нашлось.

Всего в Череповце итоговые испытания будут сдавать 1474 одиннадцатиклассников. Все они будут держать экзамен по русскому языку. Профильную математику выбрали - 861, базовую - 613.

Что касается экзаменов по выбору, обществознание выбрали 615 человек.

Информатику и КТ - 348, биологию - 298. Историю предпочли - 148, литературу - 119.

Что касается языков - экзамен по английскому языку выбрали- 181 выпускник, 9 человек будут сдавать немецкий.