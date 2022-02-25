В Череповце пьяная девушка угнала детскую коляску, но попала на камеру видеонаблюдения

Видео с собой девушка увидела в интернете. Фото: Иван Чухнин

18 февраля череповчанка украла детскую коляску из подъезда на улице Архангельской. При этом она попала на камеры: на виде явственно видно, как под покровом темноты женщина куда-то угоняет коляску. Ущерб составил 15 500 рублей.

Видео было распространено в сетях. В результате воровка сама пришла в полицию.

Разыскиваемая 19-летняя девушка увидела информацию в интернете и сама пришла в полицию. Череповчанка рассказала, в тот день была сильно пьяна и не помнит ни момент кражи, ни куда дела коляску.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, череповчанке грозит до двух лет лишения свободы.

Есть надежда, что и тот, кто нашел коляску, явится в полицию и вернет находку маленькому хозяину.