Пьяный автослесарь разъезжал по Шексне на автомобиле клиента

Автомобиль оказался в руках автослесаря.

В Шекснинском районе работник автосервиса угнал авто клиента. Его задержали по горячим следам. Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Опель Астра», за рулём которого находился пьяный водитель. Выяснилось, что у мужчины нет прав. Во время оформления протокола поступила ориентировка: с территории автосервиса, расположенного в Шексне, была угнана машина «Опель Астра». Автомобиль принадлежал клиенту. Полиция определила, что это был остановленный автомобиль.

Автомобиль был отправлен на штрафстоянку. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции.

Он сообщил, что сел в чужую машину, чтобы «просто покататься по посёлку». Выяснилось, что мужчина трудится в данном автосервисе.

Против пьяного угонщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.