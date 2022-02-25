В Череповце ушла из дома и исчезла 7-летняя Лиза

Ориентировка ПСО "Азимут".

На Вологодчине пропала 7-летняя Лиза. Об этом сообщают поисковики. Как сообщает ПСО «Азимут», 24 февраля в Череповце пропала 7-летняя Елизавета Батракова. Она ушла из дома по адресу: улица Красная, 18 и пропала.

Приметы пропавшей: рост около 140 см, нормального телосложения, глаза зелено-карие, волосы темные, ниже плеч. Была одета в шапку с помпоном белого цвета, черную куртку со вставкой из светоотражающего материала, лосины со стразами, сапоги бело-фиолетовые.

Всех, кто что-то знает о местонахождении Батраковой Елизаветы, просят сообщить об этом по телефону полиции 102, либо на горячую линию ПСО «Азимут» +7-911-518-33-66.

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