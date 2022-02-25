Школьник из Шексны был найден погибшим

Информацию распространили и вологодские поисковики.

Сайт КП-Вологда сообщали о поиске 16-летнего Руслана Волошина, который в поселке Шексна ушел в школу и не вернулся. ЧП случилось 18 февраля.

24 февраля его труп найден в реке Шексна, ниже по течению, в трехстах метрах, от моста, сообщает районная газета "Звезда".

В поиске были задействованы водолазы, они и нашли тело школьника. Ранее полиция обнаружила на записях камеры наблюдения человека, похожего на пропавшего, упавшего с моста через реку. Позднее в воде был найден его рюкзак.

Расследованием трагедии будет заниматься СУ СК РФ по Вологодской области.