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Происшествия24 февраля 2022 21:09

Школьник из Шексны был найден погибшим

Его обнаружили водолазы в реке Щексне
Иван Чухнин
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Информацию распространили и вологодские поисковики.

Информацию распространили и вологодские поисковики.

Сайт КП-Вологда сообщали о поиске 16-летнего Руслана Волошина, который в поселке Шексна ушел в школу и не вернулся. ЧП случилось 18 февраля.

24 февраля его труп найден в реке Шексна, ниже по течению, в трехстах метрах, от моста, сообщает районная газета "Звезда".

В поиске были задействованы водолазы, они и нашли тело школьника. Ранее полиция обнаружила на записях камеры наблюдения человека, похожего на пропавшего, упавшего с моста через реку. Позднее в воде был найден его рюкзак.

Расследованием трагедии будет заниматься СУ СК РФ по Вологодской области.