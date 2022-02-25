Хозяин гаража едва не сгорел в Вологде вместе с имуществом

Хозяин гаража попал в больницу. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Пожар произошел в среду, 23 февраля, в Вологде на Пошехонском шоссе.

Как сообщает областное Управление МЧС, в 10:19 в дежурную часть поступил звонок, что в гаражно-строительном кооперативе (ГСК) «Бывалово» горит двухэтажный кирпичный бокс. На тушение выехали пять единиц техники и 21 пожарный.

Гараж принадлежит мужчине 1985 года рождения, он находился в гараже и получил ожоги.

Выгорело 50 квадратных метров площади гаража. Огонь повредил личные вещи, имущество и закоптил помещение. С ожогом второй степени - повреждено около 10% тела, врачи госпитализировали пострадавшего. У него ожог ноги. Еще три человека выбрались на улицу самостоятельно.

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.