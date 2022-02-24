ЧП в Вологодском районе: электрические сети оборвал автомобиль

В Вологодском районе люди остались без света. Сообщение в ЕДДС поступило сегодня, 24 февраля, около 11:30: электричество пропало в более чем 480 домах поселка Непотягово.

На месте выехали электрики районной и городской электросетевых компаний. Об этом сообщил глава Вологодского муниципального района Сергей Жестянников. Были приняты экстренные меры. Часть домов переключили на резервные линии, в школе и детском саду продолжились занятия. Вскоре свет уже появился в Спасской средней общеобразовательной школе и Непотяговском Доме культуры. Как сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте Сергей Жестянников, провода оборвал автомобиль, на восстановление электроснабжения потребовалось несколько часов.