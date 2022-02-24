Партия санитарных УАЗов поступила на Вологодчину

Фото: Правительство Вологодской области.

Пять санитарных машин УАЗ закуплены для транспортировки пациентов, в том числе маломобильных, в медучреждения, а также использоваться для транспортировки специалистов на дом по вызовам. В Вологодской области, по словам заместителя губернатора Ларисы Каманиной, за первый год реализации проекта в область было поставлено больше 90 единиц транспорта для медицинских организаций, прежде всего, районных медучреждений. К 2026 году эта цифра увеличится до 425 автомобилей.

Работа по улучшению первичного звена ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Два восьмиместных «УАЗа» получила Череповецкая городская больница - машины необходимы для перевозки жителей районов на гемодиализ. Три новых санитарных автомобиля переданы Тотемской ЦРБ.

В грядущем марте ожидается поставка еще двух автомобилей в Усть-Кубинскую ЦРБ и Никольскую ЦРБ.

В Великоустюгскую районную больницу поставят пять санитарных автомобилей: два - в Полдарскую участковую больницу и в Красавинскую больницу, два санитарных автомобиля останутся в райцентре для поездок медперсонала к тяжелым пациентам. Еще один автомобиль будет использоваться для работы паллиативной бригады и обслуживания пациентов на дому: онкобольных, хронических больных с заболеваниями сердца, легких, в основном, старшего возраста.В автомобиле установлены аппараты ИВЛ, кислородный концентратор, откашливатель, небулайзер.

По словам заместителя губернатора Ларисы Каманиной, за первый год реализации проекта в область было поставлено больше 90 единиц транспорта для медицинских организаций, прежде всего, районных медучреждений. К 2026 году эта цифра увеличится до 425 автомобилей.

Работа по улучшению первичного звена ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».