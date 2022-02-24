Слесарь РЖД подозревается в присвоении 360 тысяч рублей

В Вологде сотрудники транспортной полиции выявили факт присвоения в 2019 году 360 тысяч рублей 36-летним работником ОАО «РЖД». Слесарь завышал свои командировочные расходы, работая в Ярославле: он предоставил в бухгалтерию предприятия фиктивные документы о проживании в гостинице. На самом деле там он не останавливался.

Он проживал по другому адресу, тратя значительно меньше. Этим нехитрым способом он получил от предприятия 360 тысяч рублей, причинив РЖД материальный ущерб в крупном размере.

Финансовый подлог удалось выявить лишь спустя месяцы. Пока он продолжает работать слесарем на родном предприятии.

Как сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте, над головой слесаря ходят тучи: возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), мужчине грозит до шести лет лишения свободы.