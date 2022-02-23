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Происшествия23 февраля 2022 16:32

Автобус Череповец-Вологда вылетел с трассы

Люди не пострадали
Иван Чухнин
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Фото: ДТП Череповца, ВКонтакте.

Фото: ДТП Череповца, ВКонтакте.

Под Череповцом пассажирский автобус выкинуло в кювет. ЧП случилось 23 февраля около 8:00.

На трассе Вологда — Новая Ладога в аварию попал автобус автоколонны № 1456, он двигался по маршруту Череповец — Вологда.

У деревни Демидово автобус занесло, его выкинуло с проезжей части. Движение остановил сугроб. Пострадавших в ДТП нет. Пассажиров пересадили в следующий рейсовый автобус.

А застрявшую технику из сугроба вытащил экскаватор, ехавший по трассе, сообщает официальный сайт Череповца со ссылкой на пресс-секретаря автоколонны № 1456 Татьяну Скородумову.