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Происшествия23 февраля 2022 16:06

В Вологодской области расследуют массовую гибель рыбы

Версии рыбаков и властей разошлись
Иван Чухнин
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Под Вологдой, возле Баранково, рыбаки обнаружили погибшую рыбу и сообщили властям.

Вопросом массового мора занялся Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области. Версию рыбаков о сбросе ядовитых стоков власти не подтверждают. В частности, департамент пишет: "В районе д. Баранково – п. Лиминский у СНТ «Речник» на льду и в промоинах была обнаружена мёртвая рыба и направлена для проведения лабораторных исследований. По предварительным данным рыба погибла от недостатка кислорода". Однако расследование продолжается, назначены экспертизы, контроль за произошедшим взяла на себя природоохранная прокуратура.