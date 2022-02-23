В Вологодской области расследуют массовую гибель рыбы

Под Вологдой, возле Баранково, рыбаки обнаружили погибшую рыбу и сообщили властям.

Вопросом массового мора занялся Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области. Версию рыбаков о сбросе ядовитых стоков власти не подтверждают. В частности, департамент пишет: "В районе д. Баранково – п. Лиминский у СНТ «Речник» на льду и в промоинах была обнаружена мёртвая рыба и направлена для проведения лабораторных исследований. По предварительным данным рыба погибла от недостатка кислорода". Однако расследование продолжается, назначены экспертизы, контроль за произошедшим взяла на себя природоохранная прокуратура.