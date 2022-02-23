Череповчане выиграли у "Локомотива" 4:0

Товарищеский матч прошел в Череповце. ХК СЕВЕРСТАЛЬ ВКонтакте

"Северсталь" обыграла "Локомотив": товарищеский матч прошел в Череповце.

Контрольная встреча прошла в рамках подготовки к плей-офф. Первую шайбу в ворота "Локомотива" забросил Кирилл Пилипенко , это случилось на четвёртой минуте встречи, когда "Северсталь" играла в большинстве. Вторую шайбу забросил Никита Гуслистов, пробив с близкого расстояния.

Изменение счета последовало в третьем периоде. Череповчане вновь сумели воспользоваться численным преимуществом — отличился Игорь Гераськин. Финальную точку череповчане поставили за семь минут до сирены. Егор Морозов забросил четвертую победную шайбу.