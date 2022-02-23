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Здоровье23 февраля 2022 15:31

На Вологодчине впервые за долгое время за сутки выздоровело больше людей, чем заболело

Умерли 7 человек
Иван Чухнин
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Как в России, так и на Вологодчине статистика заболевших резко пошла вниз. Инфографика Яндекс.

Как в России, так и на Вологодчине статистика заболевших резко пошла вниз. Инфографика Яндекс.

В Вологодской области по информации федерального портала стопкоронавирус.рф на 23 февраля прирост заболевших коронавирусом за сутки составил 1829 человек. При этом выздоровело 1904 вологжанина. Смертность остается высокой - за сутки скончалось семеро человек.

Всего за время пандемии 3346 не смогли справиться с вирусом.За время распространения инфекции заболели 154 030 человек, 122 756 поправились.

В России за сутки заболело 137 642 россиян, 785 -умерло, выздоровел 179 203 человека. 16 349 попали в моногоспитали.