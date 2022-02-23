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Общество23 февраля 2022 15:20

В Череповце появится Дом природы

На обновление музея на новых площадях потратят 42 миллиона рублей
Иван Чухнин
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Музей переедет в новое здание в 2023 году.

Музей переедет в новое здание в 2023 году.

В Череповце ведется обновление Музея природы. Он откроется на улице Коммунистов, 42, в бывшем здании общественного клуба. Окончательное открытие Дома природы намечено на конец 2023 года. Он станет площадкой для конференций и образовательным центром.

По словам директора Череповецкого музейного объединения Светланы Султановой, в музее откроются конференц-зал, научная библиотека, центры Дарвинского заповедника и нацпарка "Русский Север", а также аквариумы с рыбами, обитающими в реках Вологодской области. Напомним, ранее музей находился в помещении на улице Луначарского.

В новом здании на мансардном этаже будут показывать коллекции, которые долго находились в хранилищах. На втором этаже появится зона, посвященная здоровью. Она будет состоять из трех частей: всё, что связано с хорошими привычками; часть, посвященная вопросам биологии, анатомии и физиологии человека; а еще познавательные, развлекательные элементы.

На модернизацию музея потрачено 42 млн рублей, часть средств 0 из федерального бюджета, 12 млн музею выделила "Северсталь".