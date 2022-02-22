Череповецкий аэропорт будет носить имя великого земляка

В Череповце аэропорт будет носить имя прославленного земляка. Правда, чье именно - пока идет дискуссия. Компания «Северсталь» разместила опрос на сайте проекта развития Череповца gorod.severstal.com

«Уважаемые пассажиры! Наш самолет готов совершить посадку в аэропорту города Череповец имени…». Какое продолжение будет у стандартного обращения к пассажирам перед посадкой, зависит от вас", - написал Вадим Германов, мэр Череповца на своей странице ВКонтакте.

До 10 марта каждый может предложить свой вариант. Важно назвать - кто из земляков наиболее достоин того, чтобы его имя было присвоено международному аэропорту «Череповец». После завершения первого этапа будет выбрано несколько лучших, самые популярные варианты пройдут через рейтинговое голосование.

Первые варианты череповчане уже озвучили: это Александр Башлачев, Василий и Николай Верещагины.