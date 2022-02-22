Электрика отправили на 11 лет в колонию за убийство

Фото: СУ СК по Вологодской области.

Житель Великого Устюга осужден за убийство знакомого. 47-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

ЧП случилось вечером 30 октября 2021 года. 46-летний мужчина, ранее судимый за совершение преступления против личности, пришел с набором инструментов в квартиру своего знакомого в Великом Устюге для ремонта системы освещения. Мужчины распивали спиртное, а к вечеру поссорились на фоне разногласий по поводу оплаты за проведенные работы. В ходе ссоры гость взял отвертку и нанес ею, а затем бутылкой из-под спиртного, множественные удары по голове и шее хозяина. Тот скончался на месте.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.