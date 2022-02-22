Девушка приняла наркотики и бросила ребенка на малознакомого подростка

Органы опеки Вологды направили в суд иск об ограничении родительских прав недобросовестной мамаши. Об этом сообщил начальник подразделения Дмитрий Торхов.

21 октября жительница Междуреченского района Алена, находясь в состоянии наркотического опьянения, бросила младенца, 5-месячного сына, на несовершеннолетнюю малознакомую девушку. Ребенок заболел, девушка вызвала скорую. Медики направили мальчика в областную детскую больницу. Сейчас Тимофей находится в Доме малютки.

"Управлением опеки и попечительства Администрации города Вологды в Вологодский городской суд направлено исковое заявление об ограничении родительских прав вологжанки",- заявил Дмитрий Торхов.

По предварительной информации, забрать ребенка намерена бабушка.