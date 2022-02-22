Плановую медпомощь возобновят в лечебных учреждениях Вологодчины

В Вологодской области возобновляется оказание плановой медицинской помощи. Это связано со стабилизацией заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

С четверга, 24 февраля, медпомощь вновь начнут оказывать в стационарах, с понедельника, 28 февраля, она станет доступна и в амбулаториях.

На Вологодчины развернуто 1790 коек, из них занято порядка 82%. Сейчас количество заболевших в сутки стабилизировалось, и хоть выздоравливает людей меньше, чем заболевает, считается, что это плато.