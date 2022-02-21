Пьяный подросток разбил шесть чужих иномарок и одну - отцовскую

Пьяный подросток разбил шесть автомобилей. Инцидент произошел утром 19 февраля в Череповце на Ленинградской, 45.

16-летний подросток выпил и взял отцовский «Рено-Дастер», пока родитель был на работе. Катаясь по двору, пьяный шумахер протаранил несколько машин.

Прав у подростка.ю разумеется не было. За проделки отпрыск будет отвечать. А родитель может нанести на кузов своей "ласточки" шесть звезд: разбиты „Санйонг“, „Мицубиси“, „Ниссан“, „Джили“, „Хёндай“ и „Тойота“. После покатушек подросток пытался скрыться, но был задержан очевидцами. Как сообщил руководитель Центра по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков, материалы переданы в отдел по делам несовершеннолетних.