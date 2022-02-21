В Вологодской области едва не сгорел сельский дом культуры

К счастью, пожар заметили вовремя.

В Вологодской области чуть не сгорел сельский Дом культуры. Здание спасли, на место выезжали 13 пожарных.

ЧП случилось в минувшие выходные. В доме культуры села Волокославинское, что в Кирилловском районе, начался пожар - загорелось деревянный пол концертного зала.

По вызову приехали 13 пожарных на пяти автомобилях, они не дали распространиться огню, который успел покорить лишь 4 квадратных метра пола.

«Причина пожара – нарушение правил при монтаже теплогенерирующих агрегатов и устройств», — сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Вологодской области.