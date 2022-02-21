В Вологодской области под колеса локомотива попал лось

ЧП случилось на железной дороге в Харовском районе. Под поезд попал лось. ЧП с участием дикого животного произошло на перегоне станция Морженга - станция Семигородняя 19 февраля.

О произошедшем сообщает транспортная полиция: в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 557 километре СЖД смертельную рану получило дикое животное.

Лося сбил пассажирский состав сообщением «Москва — Воркута». Машинист, увидев животное на путях, подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

В итоге поезд остановился, после шестиминутной заминки он продолжи движение, сообщает портал Город Во.