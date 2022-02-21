В Череповце мужчина открыл стрельбу по окнам бывшей супруги

Происшествие случилось в Череповце. В ночь с 18 на 19 февраля у дома №77 по проспекту Победы произошла стрельба по окнам. Как оказалось, обиженный экс-муж стрелял по окнам бывшей жены из страйкбольного ружья.

Женщина терпеть не стала и попросила защиты, позвонив на номер «112». В единой дежурно-диспетчерской службе череповчанку проконсультировали: ей рекомендовали к окнам не подходить и дождаться сотрудников полиции.

В итоге женщина не пострадала. А вот окна, вероятно, придется ремонтировать за счет дебошира.

О ЧП сообщает официальный сайт мэрии. По словам директора Центра по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Андрея Горчакова, мужчину с оружием задержали. За хулиганство его ждет суд.