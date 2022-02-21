Женщина покурила и погибла в Белозерске

Днем 20 февраля женщина погибла в пожаре. ЧП случилось около 11 часов в г. Белозерск. На улице Первомайская, д. 43 на 1-м этаже в 2- х комнатной квартире 2-этажного, деревянного, брусового, обшитого вагонкой, многоквартирного жилого дома возник пожар. Собственник квартиры - женщина 1941 года рождения. Внутри повреждена отделка комнаты 12 кв метров, кровать, постельные принадлежности. В итоге хозяйка погибла. . Спасен 1 человек, эвакуировано 7 человек (в т.ч. 1 ребенок). В ликвидации задействовано: всего 3 единицы техники, 8 человек личного состава, из них 1 человек ДПО. Предварительная причина трагедии: неосторожность при курении со стороны погибшей.