В коттеджном поселке "Сосновый берег" готовятся к подтоплению

Поселок построен на подтапливаемой территории

В коттеджном поселке «Сосновый берег» Вологодского района готовятся к возможному подтоплению. Организаторы строительства пренебрегли предупреждениями местных жителей и построили коттеджи в пойме реки. Теперь их спасают всем миром.

Власти обещают установить метеопост и систему оповещения для своевременного информирования жителей.

Напомним, коттеджный поселок «Сосновый берег» в 2019 больше других населенных пунктов пострадал от паводка. Теперь его жители будут знать об уровне воды, температуре воздуха, давлении, скорости ветра лучше. Информация будет передаваться напрямую в ЕДДС. Кроме того, здесь будет установлена система экстренного оповещения. Аналогичные комплексы уже функционируют в селе Кубенском и поселке Майском. В планах - монтаж подобных систем еще в 13 населенных пунктах муниципалитета.

В ближайшее время в местах возможных заторов и на поворотах рек муниципалитета приступят к чернению льда и ледорезным работам.