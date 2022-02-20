В Череповце судили водителя, сбившего насмерть пешехода

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В Череповце 1,1 млн рублей выплатит виновник ДТП родителям погибшего пешехода. 27-летний Александр признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ. 14 июля 2021 года около 23:14 подсудимый за рулем своего технически исправного автомобиля BMW X3 двигался по улице Сталеваров со стороны улицы Ленина в направлении улицы Парковая с превышением скорости.

В это же время на перекрестке улицы Сталеваров и проспекта Строителей по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора проезжую часть пересекал пешеход, сообщает пресс-служба судов региона.

Водитель в нарушение требований ПДД двигался по крайней левой полосе при наличии свободных полос справа, своевременно мер к снижению скорости и остановки транспортного средства не предпринял, в результате чего допустил наезд на пешехода, который скончался на месте происшествия.

Нарушение подсудимым требований ПДД РФ находится в прямой причинной связи с ДТП и наступившими последствиями - смертью Ч.

При судебно-химическом исследовании биоматериала трупа обнаружен этиловый спирт.

При ознакомлении с материалами дела Александр и его адвокат заявили ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения.

Подсудимый вину признал. В содеянном раскаялся, принес извинения родителям погибшего. Исковые требования признал, выплатил 100 000 рублей.

Государственный обвинитель согласилась с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства.

Потерпевший (отец погибшего) согласился с ходатайством подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке. Поддержал исковые требования о компенсации морального вреда в размере 350 000 рублей с учетом возмещения в размере 50 000 рублей. Наказание оставил на усмотрение суда.

Мать погибшего поддержала исковые требования в счет возмещения морального вреда в размере 750 000 рублей с учетом возмещения подсудимым 50 000 рублей.

Суд принял во внимание смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Гражданские иски родителей Ч. суд удовлетворил полностью.

Приговор в законную силу не вступил, обжалован осужденным.