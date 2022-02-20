В Вологде начали пилить и чернить лед реки

Фото: администрация города Вологды

С 18 февраля на реке Вологде стартовали ледорезные работы, которые продлятся в течение недели. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Специалисты Центра гражданской защиты при помощи помощью пил и специальной установки, состоящей из саней с бензопилой, разрезают лед, а также проводится чернение угольной пылью, песком или золой.

Работы начали с района «Прибрежный» - этому ЖК больше всего достается во время паводков. В этом сезоне потепление пришло раньше, а снега выпало на 149% больше нормы - есть риски подтопления. Мэр города Сергей Воропанов заявил, что ситуацию держат на контроле.

20 спасателей готовы организовать эвакуацию жителей при подтоплениях. В городе прочищают ливневки и дождеприемные колодцы. С территории многоквартирных домов управляющие компании начали активно вывозить снег.