В Шексне ищут 16-летнего юношу, пропавшего 18 февраля

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В Шексне продолжаются поиски 16-летнего Руслана Волошина. Он ушел в школу, но на занятия не явился. Установлено, что в школу он не пошел, а спустился у памятника-пушки к федеральной трассе. Это было 18 февраля, примерно 8.13 - 8.15

Появилась новая версия о ЧП... Просматривая записи камер наблюдения в поселке, было обнаружено падение человека, схожего по приметам с пропавшим, с моста в реку 18 февраля утром. Кто этот человек - устанавливается: река Шексна без льда, активно ведутся работы по поиску упавшего. Ведется траление дна, погружение водолазов невозможно из-за погодных условий. В реке найдет школьный рюкзак подростка.

Как сообщает редактор районной газеты "Звезда" Сергей Маров на своей странице в социальной сети, сотрудники УМВД работают над данной версией.

На данный момент в поисковых группах с вечера 19 февраля поиск приостановлен: информация проверяется.