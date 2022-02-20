Смертность в Вологде за последний год стала рекордной со времен Отечественной войны

Итог 2021 года озвучил мэр Вологды Сергей Воропанов: шесть тысяч жителей Вологды умерло, а родилось 4224 вологжанина.

«…смертность за последний год стала рекордной со времен войны», - сообщил мэр Вологды главный итог года в Telegram-канале «Телега мэра»

Сокращение рождаемости, на 90 человек меньше, чем в 2020 году, стало результатом демографической волны 1990-х годов. Именно дети 90-х, которых было не так много, сейчас становятся родителями. На смертности же сказался коронавирус.

Как оказалось, в Вологде за прошлый год родилось больше мальчиков - 2156.

Чаще всего их называли Артемами, Михаилами и Александрами. Среди редких имен - Адриан, Булат, Гарик, Даниель, Данат, Елизар, Космос, Милован.

Среди 2068 девочек больше всего Ксений, Марий, Ев и Софий. Среди необычных имен -

Азалия, Агнесса, Алисия, Дивия, Паулина, Юна.