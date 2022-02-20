Молодой человек продавал под Вологдой ядовитую незамерзайку

Ядовитая незамерзайка может вызвать отравление.

В Вологодском районе сотрудники полиции пресекли продажу некачественной незамерзающей жидкости. Мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, у него отсутствовали сертификаты качества и безопасности на продукцию. Всего полицейские изъяли у мужчины 1995 г.р. 56 бутылок незамерзающей жидкости, продукция отправлена для проведения исследования в Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Вологодской области. Как выяснилось, в ней находится опаснейший яд - метанол. Яд может попадать в организм человека, вызывая серьезные отравления.

В отношении мужчины возбуждено административное производство по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена».

За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.